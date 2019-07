Politie: kijk tijdens vakantie uit naar Ridouan Taghi en Said Razzouki

De politie roept vakantiegangers op om in het buitenland uit te kijken naar Ridouan Taghi en Said Razzouki, de twee hoofdverdachten in het grote liquidatieproces dat vorige week is begonnen. Ook zijn er nieuwe tekeningen verspreid van de twee criminelen, zoals ze er nu uit zouden kunnen zien. Volgens de politie waren de eerder verspreide foto's van Taghi en Razzouki verouderd.

De twee zijn mogelijk in Mexico, Colombia of een ander land in Midden- of Zuid-Amerika. De politie houdt er ook serieus rekening mee dat ze in Spanje, Marokko of Dubai verblijven. "We willen daarom vakantiegangers oproepen uit te kijken naar deze twee personen", zei een woordvoerder van de Nationale Politie in het tv-programma Opsporing Verzocht.

Taghi en Razzouki worden verdacht van het leidinggeven aan een criminele organisatie en het beramen van en opdracht geven tot minstens zes moorden. Ze staan sinds anderhalf jaar op de Nationale Opsporingslijst van de politie en voor beiden is een beloning van 100.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot hun arrestatie.

De politie benadrukt dat mensen de gezochte criminelen niet zelf moeten benaderen, maar de politie moeten bellen.