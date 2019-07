Kroongetuige benaderde Ridouan T. stiekem vanuit gevangenis

De 32-jarige B. sprak luid en snel. Hij vertelde dat hij zich bezighield met de handel in wiet, hasj en cocaïne. Een liquidatie in Utrecht waar hij zelf getuige van was, noemde hij "heel erg heftig".

Hij was ook nauw betrokken bij een vergismoord. Omdat hij het slachtoffer dat per ongeluk was doodgeschoten goed kende, vormde hij opeens een risico voor zijn eigen organisatie. "Die kleine (Ridouan T., red.) wil je opruimen", kreeg hij te horen.

"Toen heb ik de conclusie getrokken: dit is game over." B. liet zich oppakken door de politie en deed daar uiteindelijk zijn verhaal. "Ik word gezien als een verrader. Maar dat mijn eigen vrienden me wilden vermoorden, is ook nogal een klap."

'Klamme handen'

De kroongetuige zei dat hij zelf nooit iemand heeft willen vermoorden. Daarop sprong verdachte Mohamed R. (37) uit zijn vel. Hij was volgens het OM betrokken bij meerdere afrekeningen en overleefde een aanslag op zijn eigen leven. R. denkt dat justitie hem verantwoordelijk houdt voor het laten vermoorden van de broer van de kroongetuige.

"Je moet de waarheid vertellen, kankerleugenaar!" schreeuwde hij. Tegen de rechtbank: "Ik weet waarom hij dat servetje heeft liggen. Voor zijn klamme handen. Als hij liegt, gaat hij zweten!"

Advocaat van R., Nico Meijering, wilde weten hoe Nabil B. in de gevangenis aan een telefoon kwam. "Dat vraagt u aan een boef", antwoordde de kroongetuige. "Volgens mij hoef ik u dat niet uit te leggen."

Verrast

Toch wilde hij er wel iets over kwijt: "Ik heb de beslissing moeten nemen om kroongetuige te worden. Dat was de zwaarste beslissing ooit. Ik heb er lang over nagedacht. Daar was die BlackBerry voor nodig. Daar zijn antwoorden uit gekomen, waardoor ik wist dat dit nodig was."

Volgens B. werd hem uit het geheime contact met Ridouan T. nogmaals duidelijk dat hij zijn leven niet zeker was. Bovendien kon hij zo geruchten van zijn verraad ontzenuwen. "Als die toen waar waren gebleken, had ik heel wat meer familieleden verloren."

Het OM toonde zich vandaag verrast dat de kroongetuige vanuit de gevangenis contact heeft gehad met de nog altijd voortvluchtige hoofdverdachte. Volgens Nabil B. ligt het toestel ergens veilig opgeborgen. Zijn advocaat beloofde dat de telefoon aan het OM zal worden overhandigd voor onderzoek.