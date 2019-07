Europarlement kiest Ursula von der Leyen als commissievoorzitter

De 60-jarige Von der Leyen wordt de eerste vrouwelijke voorzitter van de commissie, die het dagelijks bestuur van de EU is. De christendemocrate volgt de Luxemburger Jean-Claude Juncker op.

De voordracht van Von der Leyen was niet onomstreden. Ze was niet een van de Spitzenkandidaten, de kandidaat-commissievoorzitters die de fracties in het Europarlement naar voren hadden geschoven. Na een marathonvergadering twee weken geleden kwamen de EU-regeringsleiders en staatshoofden overeen om haar aan het parlement voor te dragen.

Von der Leyen hield vanmorgen een speech om het kritische Europarlementariƫrs over de streep te trekken. Ze zei daarin dat in haar commissie net zo veel vrouwen als mannen moeten komen, Europa het eerste continent moet zijn dat klimaatneutraal wordt en dat er geen concessies worden gedaan als het gaat over de rechtsstaat. Ze sprak zich verder uit als voorstander van een Europese CO2-belasting en een Europees minimumloon.

Steun van het midden, niet van de rest

Voorafgaand aan de stemming was duidelijk dat Von der Leyen steun had van de christendemocratische EVP, de liberale Renew Europe en een meerderheid van de sociaaldemocratische S&D.

De drie-na-grootste groep, De Groenen, kon ze niet vermurwen. De fractie zegt dat haar toezeggingen op klimaatgebied onvoldoende en vaag waren.

Ook de eurosceptische ECR-groep, met daarin onder meer Forum voor Democratie en SGP, stemde tegen. De fractieleiders zeggen dat ze het onacceptabel vinden dat Von der Leyen voor meer Europese centralisatie is.