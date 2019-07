Beoogd commissievoorzitter Von der Leyen deelt plannen met kritisch parlement

Vooraf was door verschillende partijen gewaarschuwd dat Von der Leyen niet te toegevend moest zijn op het gebied van de rechtstaat. "Er kan geen compromis gesloten worden als het gaat om het beschermen van de rechtstaat", reageerde ze op die kritiek. "Vrouwe Justitia is blind en dat moeten we zo houden, zodat er onafhankelijke rechtspraak blijft. Ik ben een ongenaakbare tegenstander van wie onze Europese waarden wil afpakken."

En ook over dat andere omstreden thema (migratie) wil Von der Leyen geen compromissen sluiten. "We hebben de plicht om mensen op zee te redden." Maar er moet meer gebeuren, volgens de kandidaat-voorzitter. De nieuwe commissie komt in de eerste honderd dagen met een nieuw migratiepact, waarin het niet alleen gaat over redden, maar ook over de opvang en verdeling van asielzoekers over de Europese Unie.

Het meeste rumoer ontstond op het moment dat Von der Leyen over de brexit begon. Ze wil de vertrekdatum van 31 oktober best uitstellen als er meer tijd nodig is voor de Britten. Die opmerking leidde tot veel geschreeuw in de bankjes van de door Nigel Farage geleide brexit-partij. "We zullen niet voor iemand stemmen die een nieuw soort van communisme wil introduceren."

Von der Leyen reageerde daarop koeltjes: "Ik had ook niet gerekend op een stem van iemand uit uw fractie."