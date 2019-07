Von der Leyen beoogd Commissievoorzitter, Timmermans weer vicevoorzitter

Von der Leyen was tijdens de Europese Verkiezingen in mei geen Spitzenkandidat en zelfs helemaal niet verkiesbaar. Ze kan zich dus niet beroepen op steun van kiezers.

De sociaaldemocraten en de Groenen in het Europees Parlement noemen haar voordacht mede daarom onacceptabel. Zij vinden dat alleen een Spitzenkandidat de nieuwe Commissievoorzitter kan zijn.

De christendemocraten in het Europees Parlement dachten er tot vandaag net zo over, maar die gaan waarschijnlijk wel akkoord. Het is nog onduidelijk hoe de overige fracties gaan stemmen.

Loopbaan

Volgens persbureau Reuters was het de Franse president Macron die Von der Leyen (60) voor de post van Commissievoorzitter naar voren schoof. Von der Leyen is sinds 2013 minister van Defensie. Ze is christendemocraat en werd binnen de Duitse CDU een tijd lang als de opvolger van Angela Merkel gezien. Toen Merkel haar vertrek aankondigde stelde ze zich niet kandidaat.

Von der Leyen stapte pas toen ze 42 was in de politiek. Daarvoor maakte ze carrière als gynaecoloog. Drie jaar geleden kwam ze in opspraak, omdat ze in haar proefschrift plagiaat zou hebben gepleegd. Dat werd niet bewezen en ze kon aanblijven als minister. Ze is getrouwd en heeft zeven kinderen. Haar vader was 24 jaar lang premier van de deelstaat Nedersaksen.