Renovatie Duits schip 135 miljoen duurder dan gedacht, minister in verlegenheid

De Rekenkamer in Duitsland maakt gehakt van de alsmaar duurder wordende renovatie van een opleidingsschip van de Duitse marine. Het schip de Gorch Fock werd in 2015 naar de scheepswerf gebracht maar sindsdien wordt het miljoenproject overspoeld met problemen. Inmiddels blijkt dat de begroting met 135 miljoen euro overschreden is.

Volgens de Duitse krant Der Spiegel ligt de renovatie stil en ligt het schip zelfs volledig ontmanteld in de hangar. De krant heeft een vertrouwelijk rapport van de Rekenkamer in handen waaruit blijkt dat de renovatie op vrijwel alle fronten is misgegaan. Zo zou bij de planning de schade verkeerd zijn ingeschat, is er geen haalbaarheidsstudie uitgevoerd en is nooit overwogen om een nieuw schip te bouwen in plaats van het oude schip op te knappen.

Een medewerker van het Marine-arsenaal in Wilhelmshaven heeft zichzelf verrijkt door te hoge offertes goed te keuren en zelf het verschil met de normale prijs in zijn zak te steken, werd eerder al gemeld door Duitse media.