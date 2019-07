Agent New York niet vervolgd voor dood Eric Garner

Het Amerikaanse Openbaar Ministerie gaat een witte New Yorkse politieagent definitief niet vervolgen voor de dood van de zwarte Eric Garner. Er is onvoldoende bewijs om boven alle twijfel verheven te bewijzen dat de agent een misdrijf beging, zegt een federaal aanklager. Het onderzoek naar de dood van Garner is gesloten.

Het besluit komt een dag voor het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijn, precies vijf jaar na de dood van Garner. De 43-jarige Garner kwam in 2014 om het leven na een wurggreep van de politieman. Ook andere agenten die bij het incident betrokken waren worden niet vervolgd.

"De aanklager heeft ons in de steek gelaten", zegt de moeder van Garner in een reactie. "Vijf jaar geleden zei mijn zoon elf keer 'ik kan niet ademen', vandaag kunnen wij niet ademen omdat ze ons in de steek laten."

Wurggreep

Agenten wilden de ongewapende Garner op 17 juli 2014 arresteren voor de illegale verkoop van losse sigaretten in Staten Island. Omdat hij weigerde handboeien om te doen, werd hij door agenten tegen de grond gewerkt en in een wurggreep gehouden.

In een video die door een omstander werd gemaakt, is te horen dat Garner, die aan astma leed, meerdere keren zegt dat hij niet kan ademen. Daarop raakt hij buiten bewustzijn, later overlijdt hij.

Wurggrepen zijn al meer dan twintig jaar verboden voor agenten in New York City. De agent, Daniel Pantaleo, zegt dat hij Garner niet in een wurggreep hield maar in een greep die wel is toegestaan. Ook zou de dood van Garner niet het gevolg zijn van de greep. De lijkschouwer stelde vast dat het wel degelijk om een wurggreep ging, die had bijgedragen aan de dood van Garner.

Een tuchtzaak van de politie tegen agent Pantaleo werd vorige maand afgerond, maar dat vonnis laat nog op zich wachten. Hij kan disciplinaire maatregelen opgelegd krijgen of ontslagen worden. Sinds Garners dood mocht hij al niet meer de straat op en deed hij bureauwerk.

Protesten

De dood van Garner en een eerder besluit van een jury om de agent niet te vervolgen, leidden tot protesten in heel de Verenigde Staten. Op sommige plaatsen braken rellen uit. Bekende Amerikanen, onder wie enkele sporters, droegen T-shirts met daarop de tekst: "I can't breathe", de laatste woorden van Garner.

De zaak droeg, samen met andere incidenten waarbij zwarte Amerikanen omkwamen na ingrijpen van witte agenten, bij aan het groot worden van de Black Lives Matter-beweging.