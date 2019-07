Opnieuw levenslang voor man die betoger doodreed in Charlottesville

James Alex Fields heeft opnieuw levenslang gekregen voor het inrijden op demonstranten in de Amerikaanse stad Charlottesville in augustus 2017. Daarbij kwam een vrouw van 32 om het leven en raakten tientallen mensen gewond.

Behalve levenslang krijgt de 22-jarige Amerikaan nog eens 419 jaar cel. De rechtbank van de staat Virginia volgt daarmee het advies van de jury.

Fields, die eerder door een federale rechter ook al werd veroordeeld tot levenslang, reed tijdens een demonstratie van rechts-extremisten in op tegendemonstranten. Aanleiding voor de betoging was het plan om een standbeeld weg te halen van Robert E. Lee, die in de Amerikaanse burgeroorlog de Zuidelijke troepen aanvoerde in de strijd voor meer autonomie en het behoud van de slavernij.

Fields zei eerst dat hij uit zelfverdediging handelde maar gaf later toe dat hij met voorbedachten rade op de tegendemonstranten was ingereden. Dankzij die bekentenis voorkwam hij dat hij de doodstraf zou kunnen krijgen.

Adolf Hitler

Van de dader was bekend dat hij nazi-sympathie├źn had. Zo zou hij in zijn huis in Maumee in de staat Ohio een foto van Adolf Hitler op zijn nachtkastje hebben staan. Fields' advocaten probeerden eerder in de federale rechtszaak een zware straf te voorkomen met het argument dat hij geestesziek is en een problematische jeugd heeft gehad.