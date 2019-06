Man die demonstrante doodreed in Charlottesville krijgt levenslang

James Alex Fields, de Amerikaan die in augustus 2017 een vrouw doodreed bij demonstraties in Charlottesville, heeft levenslang gekregen. De toen twintigjarige Fields reed tijdens een demonstratie van rechts-extremisten in op tegendemonstranten. Een vrouw van 32 kwam om het leven en tientallen anderen raakten gewond.

Eind vorig jaar bepaalde de Amerikaanse jury al dat Fields schuldig was aan moord. Vlak voor hij vandaag hoorde dat hij daar levenslang voor achter de tralies gaat, bood Fields zijn excuses aan. Vlak na de aanslag zei hij nog dat hij uit zelfverdediging handelde, maar later gaf de man toe dat het een bewuste actie was.

Fields voerde zijn actie uit tijdens felle protesten van rechts-extremisten tegen het besluit om een standbeeld van generaal Robert E. Lee weg te halen, bevelhebber van de Zuidelijke troepen in de Amerikaanse burgeroorlog. De stad vulde zich ook met tegendemonstranten, op wie Fields met zijn auto inreed.

Nazi-sympathie├źn

Na de aanslag zeiden bekenden van de dader dat hij nazi-sympathie├źn heeft. Zo vertelde een studiegenoot dat Fields tijdens een bezoek aan het Duitse concentratiekamp Dachau zijn bewondering had uitgesproken met de zin 'This is where the magic happened'.

Tijdens de zitting waarop bekend werd dat Fields levenslang krijgt, zei de moeder van de dode vrouw dat ze hoopt dat hij 'op een dag kan genezen'. Ze vond wel dat hij levenslang verdiende. Er waren ook overlevenden en getuigen die vertelden over de actie van Fields en dat hij zich geen moment om de slachtoffers bekommerde.

De advocaten van de aanslagpleger probeerden tevergeefs een levenslange celstraf te voorkomen door te stellen dat de jonge Fields nog een heel leven voor zich heeft en dat hij geestesziek is.