Oud-president Zuma in corruptieonderzoek: het was karaktermoord

De Zuid-Afrikaanse oud-president Jacob Zuma zegt dat er een samenzwering tegen hem aan de gang is en dat zijn vijanden karaktermoord op hem plegen, omdat ze hem van het politieke toneel willen laten verdwijnen.

Dat zei hij tegen de onderzoekscommissie-Zondo. Die ondervraagt hem naar aanleiding van beschuldigingen van corruptie tijdens zijn ambtsperiode. Vandaag is de eerste zitting.

Zuma (77) was van 2009 tot 2018 president van Zuid-Afrika. Zijn eigen partij, het ANC, dwong hem tot aftreden, nadat er op grote schaal melding was gemaakt van corruptie. Hij werd vervangen door zijn vice-president, Cyril Ramaphosa.

"Deze commissie is voor zover ik het begrijp opgericht zodat ik hier zou verschijnen en misschien om iets tegen mij te vinden", zei hij bij het begin van de ondervraging. Zuma wordt ervan verdacht dat hij aan het hoofd stond van een corruptienetwerk dat onder meer de staatskas systematisch plunderde.

'Koning van de corruptie'

De beschuldigingen richten zich op zijn connecties met de Gupta-familie, die ervan wordt beschuldigd kabinetsbeslissingen te hebben beïnvloed en aanbestedingen te hebben binnengehaald door middel van corruptie. Ook zou Zuma steekpenningen hebben aangenomen van het facilitair bedrijf Bosasa, dat vooral voor de overheid werkte. Het bedrijf vroeg overigens in februari uitstel van betaling aan na de beschuldigingen in deze zaak. Alle betrokkenen ontkennen hun medeplichtigheid.

Op de zitting zei Zuma dat hij vermoedt dat "buitenlandse inlichtingendiensten" achter het "decennia durende complot" zaten om hem van zijn positie te verdrijven. "Er wordt kwaadgesproken. Ik word ervan beschuldigd dat ik 'de koning van de corruptie' ben", zei Zuma tegen de commissie, die onder leiding staat van rechter Ray Zondo. "Heb ik het land geveild? Heb ik de Tafelberg geveild, Johannesburg?"

Gisteren twitterde Zuma een video waarin hij danst en zingt: "Zuma must fall." Daarna lacht hij uitbundig. Het lied is in 2016 gemaakt door zijn tegenstanders, met wie hij op deze manier de draak steekt.