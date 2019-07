Dodental moessonregens Nepal, India en Bangladesh stijgt

Het dodental door overstromingen en landverschuivingen na moessonregens in Nepal, India en Bangladesh loopt op.

In Nepal melden de autoriteiten dat er de afgelopen dagen vijftig mensen om het leven zijn gekomen. Gisteren werd nog gesproken van dertig doden. Tientallen mensen worden nog vermist. In Bangladesh worden zeker twaalf doden gemeld. En in India zijn er ten minste veertien doden geteld.

Het coƶrdinatiecentrum voor rampen in Nepal zegt dat een groot deel van de slachtoffers is meegesleurd door de sterke stroming van het snel gestegen water in de rivieren. Ook is een deel bedolven onder grote hoeveelheden modder. Zeker tienduizend mensen zijn dakloos geworden en 1100 mensen zijn gered.

Wegen geblokkeerd, helikopters vliegen niet

Door landverschuivingen is ook een aantal belangrijke wegen onbegaanbaar. Duizenden politieagenten en militairen worden ingezet om de wegen zo snel mogelijk weer vrij te maken. De hulpverlening verloopt moeizaam, omdat er door het slechte weer geen reddingsvluchten met helikopters kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast is een deel van het telefonienetwerk uit de lucht, doordat telecommasten zijn omgevallen.

In Bangladesh zijn voor zover bekend de dodelijke slachtoffers vooral boeren die zijn getroffen door bliksem. Het laaggelegen land is een delta met meer dan 130 rivieren. Bangladesh is daardoor kwetsbaar voor overstromingen.

Honderdduizenden huizen ondergelopen

In het noordoosten van India zijn volgens de autoriteiten zeker een miljoen mensen getroffen door de moessonregens. Hun huizen zijn ondergelopen.

Het moessonseizoen, dat doorgaans van juni tot en met september loopt, leidt in de regio jaarlijks tot dodelijke overstromingen. Ook de komende dagen wordt veel regen verwacht. Meteorologen in Nepal roepen mensen die aan de rivieren wonen op de waterstanden goed in de gaten te houden. Het water kan in korte tijd snel stijgen.