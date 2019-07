Spanning rond beoogd Commissievoorzitter Von der Leyen neemt toe

Het wordt een dubbeltje op z'n kant voor de 60-jarige Von der Leyen. Afgelopen week is ze bijna alle fracties langs geweest om niet alleen kennis te maken, maar ook om zaken te doen. De liberale fractie Renew Europe, waar ook de parlementariƫrs van VVD en D66 bij horen, willen in ruil voor hun steun een nieuw kiessysteem, zodat de burger meer invloed heeft op wie er in de toekomst voorzitter van de Europese Commissie wordt.

Ook wil de partij een ambitieuzer klimaatbeleid. Bovendien mag er wat de liberalen betreft geen onderscheid zijn tussen de twee vicevoorzitters, de sociaaldemocraat Frans Timmermans en de liberaal Margrethe Vestager. "Ze moeten gelijkwaardig zijn, waarbij de een niet meer is dan de ander", aldus verschillende politici.

Om hun eisen kracht bij te zetten, hebben de liberalen voor het weekend een brief (.pdf) met eisen gestuurd aan Von der Leyen.

Zwartboek

Bij de sociaaldemocraten circuleert een zwartboek, waarin alle gebreken van de nieuwe Commissievoorzitter worden opgesomd. Van falend leiderschap, miljoenenoverschrijdingen bij projecten op 'haar' ministerie van Defensie in Berlijn, tot plagiaat bij haar proefschrift. Iets waar Von der Leyen overigens van is vrijgesproken.

De sociaaldemocraten (154 stemmen) zijn erg verdeeld. De Spanjaarden, die de grootste groep vormen in de fractie, zijn voor Von der Leyen. Spanje heeft in de hele deal rond de Europese topbanen de post van EU-buitenlandchef binnengesleept. De Spanjaard Josep Borrell wordt de opvolger van Federica Mogherini.

Maar de Nederlanders van de PvdA twijfelen. Ze vinden dat Frans Timmermans, de sociaaldemocratische Spitzenkandidat bij de verkiezingen, alsnog voorzitter van de nieuwe Commissie moet worden. Ook de Duitsers (SPD) zien hun landgenoot Von der Leyen niet zitten en willen tegen stemmen. Daarmee wordt de Europese politiek ineens ook Duits: thuis zit de SPD in een coalitie met de CDU van Von der Leyen, een tegenstem zou in Berlijn tot nieuw onmin kunnen leiden.

Praten met oppositie

Als de drie grote fracties (christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen) voor haar zouden stemmen, zou Von der Leyen het met 444 stemmen ruimschoots halen. Maar nu daar zoveel twijfelaars en tegenstemmers zijn, probeert ze ook bij de kleinere partijen stemmen te halen.

De Groenen met hun 75 stemmen zijn vooralsnog niet van plan om de Duitse kandidaat aan een meerderheid te helpen. Ze vinden de klimaatplannen van Von der Leyen te zwak. "We hebben de verkiezingen gewonnen met een klimaatagenda en dan gaan we niet meteen water bij de wijn doen", aldus Bas Eickhout van GroenLinks.