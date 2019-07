Macron kondigt apart legeronderdeel voor de ruimte aan

Het Franse leger krijgt een apart onderdeel voor de ruimte. Dat komt te vallen onder de luchtmacht. Hiermee volgt Frankrijk soortgelijke initiatieven die de afgelopen jaren zijn genomen door de Verenigde Staten, Rusland, China en India.

President Macron kondigde het oprichten van de nieuwe eenheid aan in een toespraak voor Franse militairen, een dag voor de nationale feestdag Quatorze Juillet. Hij zei dat de luchtmacht vanaf september een ruimtecommandocentrum krijgt om de capaciteiten in de ruimte te verbeteren.

Macron ziet de ruimte als een nieuw gebied van confrontatie. Het nieuwe onderdeel moet Franse satellieten beter "actief" beschermen. Om de veranderingen te bewerkstelligen worden nieuwe investeringen gedaan. Om hoeveel geld het gaat, wordt later bepaald, zei hij. Tegelijkertijd kondigde de Franse president een herziening van de militaire doctrine aan.

De NAVO kondigde in juni een ruimtestrategie aan. Het bondgenootschap gaat ervan uit dat conflicten in de toekomst mogelijk ook in de ruimte worden uitgevochten. Vijanden kunnen bijvoorbeeld satellieten uitschakelen of met wapens in de ruimte plekken op aarde aanvallen.