Congres stelt hoorzitting met Robert Mueller week uit

Mueller gaf eerder aan dat hij zijn rapport als zijn getuigenis beschouwt en dat hij verder niets toe te voegen heeft. In het onderzoek staat dat er geen bewijs gevonden is dat Trump of zijn campagneleden hadden samengespannen met de Russen.

De vraag of Trump de rechtsgang heeft belemmerd, liet hij in het midden. "Maar als we ervan overtuigd waren dat de president overduidelijk geen misdaad heeft begaan, hadden we dat gezegd", zei Mueller later op een persconferentie.