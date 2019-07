'Frans onderzoek verdwijnen MH370 wijst naar piloot'

In een Frans onderzoek naar de verdwijning van het Maleisische verkeersvliegtuig MH370 zijn sterke aanwijzingen opgedoken dat de piloot het toestel in 2014 bewust in de Indische Oceaan heeft doen storten. Dat schrijft het dagblad Le Parisien op basis van bronnen bij de Franse justitie. De conclusie sluit aan bij die van een Amerikaanse luchtvaartjournalist die daar vorige maand in The Atlantic over schreef.

De Maleisische luchtvaartautoriteiten concludeerden vorig jaar in hun eindrapport dat de oorzaak van de verdwijning niet kan worden vastgesteld, zolang het wrak niet wordt teruggevonden. Met het vliegtuig of de piloten zou niets mis zijn geweest. Dat laatste trok The Atlantic in twijfel en Le Parisien doet dat nu ook.

Drie van de 239 inzittenden van de vermiste vlucht hadden de Franse nationaliteit. De Franse justitie stelde daarom een onderzoek in en dat loopt nog steeds. Volgens Le Parisien kregen de onderzoekers in mei bij de bouwer van het toestel, Boeing, toegang tot uiterst geheime gegevens, waaronder die van satellieten.