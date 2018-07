Mysterie rond neerstorten vlucht MH370 blijft

Het blijft een mysterie wat er precies met vlucht MH370 van Malaysia Airlines is gebeurd. In het eindrapport dat Maleisië heeft gepresenteerd, staat dat het onderzoeksteam de oorzaak van het verdwijnen van de MH370 niet kan vaststellen.

Wel zijn er tekortkomingen geconstateerd rond de verdwijning van het toestel. De Maleisische luchtvaartautoriteiten volgden, toen bleek dat het toestel van de radar was verdwenen, protocollen en richtlijnen niet op.

"Er kan alleen een conclusie komen als het wrak van het toestel gevonden is", zei het hoofd van het onderzoeksteam op een persconferentie.

Derde partij

De verdwijning van de Boeing 777 van Malaysia Airlines is een van de grootste mysteries uit de luchtvaartgeschiedenis. Het toestel, met 239 mensen aan boord, verdween op 8 maart 2014 van de radar, toen het op weg was van de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur naar Peking. Er zijn brokstukken gevonden, maar de romp is nooit aangetroffen.

Met het vliegtuig was niets mis, zeggen de onderzoekers. Wel week het toestel af van zijn originele vluchtplan. Wat er zich daarna precies heeft afgespeeld, is onduidelijk, omdat er geen contact mogelijk was met het toestel. De onderzoekers zeggen dat de mogelijkheid van een interventie door een derde partij "niet kan worden uitgesloten".

Het rapport werd in eerste instantie aangekondigd als een eindrapport, maar de hoofdonderzoeker zei aan het begin van een persconferentie dat het zeker niet het laatste rapport over de verdwenen vlucht is.

Romp

In Tanzania, Mauritius en op het Franse eiland La Réunion zijn brokstukken aangetroffen die zeker van de Boeing 777 zijn. Elders in Afrika zijn ook brokstukken gevonden, maar daarvan kan niet of nauwelijks worden vastgesteld of die van de MH370 zijn.

Van de inzittenden zijn nooit sporen gevonden.

Naar de MH370 is vier jaar lang gezocht. De zoektocht kostte Australië, China en Maleisië zo'n 150 miljoen euro.

NOS op 3 maakte eerder dit jaar een uitlegvideo over de nooit opgeloste vliegramp: