Eerste onderdelen Russische S400-raketsystemen aangekomen in Turkije

De eerste onderdelen van de Russische S-400-raketsystemen zijn aangekomen in de Turkse hoofdstad Ankara. Dat zegt het Turkse ministerie van Defensie. De deal met Rusland is omstreden, omdat Turkije lid is van de NAVO.

Ook sluiten deze luchtafweersystemen niet aan op de bestaande NAVO-raketinstallaties. De Amerikanen zijn bang dat Rusland met het S-400-radarsysteem in Turkije leert hoe het F-35's (de JSF) van de NAVO kan opsporen.

Eerder riepen de Verenigde Staten Turkije al op de aankoop te stoppen, anders zouden Amerikaans-Turkse deals stopgezet worden. Ook het Nederlandse kabinet riep Turkije op niet verder te gaan. De Turkse president Erdogan trok zich daar niets van aan.

De Amerikanen stopten daarom de levering van F-35's aan Turkije en leiden geen Turkse piloten meer op.