R. Kelly opnieuw opgepakt voor seksdelicten

De van seksueel misbruik beschuldigde Amerikaanse r&b-zanger R. Kelly is opnieuw opgepakt. Volgens Amerikaanse media gebeurde dat op basis van dertien nieuwe aanklachten, waaronder kinderporno.

De 52-jarige zanger werd gisteravond aangehouden in Chicago. Hij zal vermoedelijk worden overgebracht naar een gevangenis in New York.

Onder de dertien aanklachten zijn kinderporno, verleiding van een minderjarige en obstructie van de rechtsgang. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie geeft verder geen details.

Rechtszaak

De zanger wordt al jaren in verband gebracht met seksueel misbruik, maar is nog nooit veroordeeld. Er loopt een rechtszaak tegen hem voor het misbruiken van een aantal vrouwen, onder wie minderjarigen. In die zaak werd hij in februari op borgtocht vrijgelaten.

Kelly's advocaat heeft de nieuwe arrestatie bevestigd tegen de Chicago Sun-Times, maar geeft geen commentaar. De eerdere beschuldigingen heeft de zanger steeds tegengesproken.