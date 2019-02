R&B-zanger R. Kelly ontkent schuldig te zijn aan seksueel misbruik

De Amerikaanse R&B-zanger R. Kelly heeft in de rechtbank in Chicago verklaard dat hij niet schuldig is aan seksueel misbruik. Vier vrouwen beschuldigen Kelly van seksueel misbruik, dat zou hebben plaatsgevonden in de periode tussen 1998 en 2010. Drie van de vrouwen waren minderjarig toen ze misbruikt zouden zijn.

De zanger zit sinds vrijdag in de cel. Hij kan tegen een borgsom van 1 miljoen dollar voorwaardelijk vrijkomen, maar volgens zijn advocaat heeft hij dat geld niet.

Bekijk hier de beschuldigingen en aanklachten van 1994 tot 2018: