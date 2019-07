Kleine gasvelden in Noordoost-Nederland worden versneld leeggehaald

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat kondigde recent aan dat de Groningse gaskraan versneld dicht wordt gedraaid. Eerder liet hij al weten dat ook de winning van gas uit de kleine velden gestaag wordt afgebouwd. Maar dat er wordt afgebouwd "komt niet overeen met de werkelijkheid", zegt Monique Plantinga van de Friese actiegroep Tsjin Gas.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zag in twee jaar tijd het aantal gevraagde adviezen over kleine velden rap toenemen. Het groeide van vijf naar rond de dertig per jaar nu. Daar is een verklaring voor, zegt een woordvoerder.

"Wij zijn als toezichthouder scherper geworden. Daardoor zijn gasconcerns actiever geworden met het up-to-date houden van winningsplannen. Met meer inspraakprocedures tot gevolg. Dat geeft de indruk dat er veel meer wordt gewonnen, maar dat is slechts bij een paar velden het geval."

Kamervragen

De stichting Gas Drenthe, Overijssel en Friesland (GasDrOvF) maakt zich zorgen over de gasvelden die onder het grondgebied van deze drie provincies liggen. Jeanette van der Velde van die organisatie zegt zich overvallen te voelen door het hoge tempo. "Ze hebben haast, dat is wel duidelijk."

De SP heeft bekendgemaakt Kamervragen te gaan stellen over het onderwerp. De partij vraagt zich onder meer af waarom oude putten niet worden afgesloten, maar juist weer in gebruik worden genomen. Ook wil de SP weten waarom er is besloten meer gas te winnen dan eerder was vergund.