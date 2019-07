Onze uitstoot maakte kans op hittegolf als vorige maand zeker vijf keer groter

De kans op de hittegolf die eind vorige maand Europa teisterde, was minstens vijf keer groter als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen. Dat is de conclusie van een rapport van de World Weather Attribution (WWA), een samenwerkingsverband van wetenschappers, van onder andere het KNMI.

In de laatste week van juni brak een hittegolf in grote delen van Europa records. Zo zijn er in Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Tsjechië, Italië en Spanje records gemeten. In Frankrijk werd zelfs de hoogste temperatuur ooit genoteerd, 45,9 graden. Op de top van de Mont Blanc werd ook een record gevestigd, met een temperatuur van 7 graden.

Volgens Geert Jan van Oldenborgh van het KNMI, die het onderzoek leidde, worden de problemen steeds groter. "Zolang we broeikasgassen uitstoten en de aarde opwarmt, krijgen we meer en warmere hittegolven. Niet alleen in Europa."

Dodelijke gevolgen

Hittegolven hebben vaak dodelijke gevolgen. Een extreem voorbeeld is de hittegolf van juli 2006, in die maand zijn er 1000 mensen meer overleden dan gemiddeld. Van de recente hittegolf zijn de gevolgen nog niet bekend.

Als een hittegolf relatief vroeg in de zomer plaatsvindt, zoals bij deze, zijn de gevolgen groter dan later in het jaar. Hittegolven vinden meestal midden in de zomer plaats. Dan zijn mensen beter voorbereid op de hitte en zijn de schoolvakanties begonnen.

Hittegolven zoals die van vorige maand in Frankrijk komen nu minstens vijf keer vaker voor dan een eeuw geleden. Toen was de hoeveelheid broeikasgassen in de lucht aanzienlijk lager. De gemiddelde hittegolf is nu in Frankrijk in juni zo'n vier graden warmer geworden. Voor Nederland is dat ongeveer drie graden.

Hitteplannen belangrijk

De hoge temperaturen leidden tot grote bosbranden in het Spaanse Catalonië en in Zwitserland waren er vertragingen in het treinverkeer omdat het spoor de hitte niet aankon. Ook was afgelopen maand de warmste juni ooit in Nederland. Boeren in Nederland vrezen dit jaar voor misoogsten door de hitte en droogte.

Volgens het KNMI werken de hitteplannen goed, om de impact van hittegolven te verkleinen. Wel vraagt het KNMI zich af of de huidige hitteplannen voldoende zijn omdat de temperatuur snel verder blijft stijgen door onze CO2-uitstoot.