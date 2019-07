Boer vreest voor mislukte oogst: 'Droogte is erger dan vorig jaar'

In delen van het land is het erg droog en daardoor dreigen oogsten te mislukken. Vorige maand viel op sommige plekken veel regen, maar het oosten van het land bleef grotendeels 'gespaard'. Boeren staan daar nu te springen om water. "Als wij aankomende week geen regen krijgen, betekent dat misoogsten", zegt Bert Sloetjes uit Halle tegen Omroep Gelderland.

Vorig jaar was het in het hele land erg droog en er viel dit jaar op de meeste plekken niet genoeg regen om de problemen op te lossen. "Die droogte van vorig jaar stopt niet op 1 januari. Die gaat mee. Daarom is de droogte in het oosten van het land misschien nog wel erger dan vorig jaar rond deze tijd", zegt een woordvoerder van Weerplaza.

In juni viel op sommige plekken veel regen, maar het was overal ook erg warm. Er is dus veel verdampt. Waar weinig regen viel, is het nu extra droog. "Daarnaast is bijvoorbeeld in de Achterhoek veel zandgrond. Neerslag die valt, zakt weg. In het westen is meer klei en veen en daarin blijft water beter hangen."

Verdorde blaadjes

In totaal heeft boer Sloetjes 400 hectare aan akkerbouw. De droogteproblemen zijn volgens hem inderdaad groter dan vorig jaar. Hij wijst op de verdorde blaadjes van de zomertarwe. "Als je over het gewas kijkt, zie je dat de haren bruin beginnen te worden. Dat is een teken dat het aan het verdrogen is." Hij denkt dat de oogst mislukt.

Sloetjes beregent het land met grondwater, maar heeft niet genoeg installaties om alles in een paar weken voldoende nat te houden. Vorig jaar had hij hetzelfde probleem en rooide hij 25 tot 30 procent minder aardappels. "Nu is de situatie echt heel erg zorgelijk. Dat zeg ik niet om te klagen of om met de ziel onder de arm te lopen."

Penibel

Volgens land- en tuinbouworganisatie LTO wordt het in Drenthe en het zuidoosten van het land "nu wel echt droog". Het baart LTO voornamelijk zorgen dat veel boeren niet twee slechte jaren aankunnen. "Een minder jaar met mindere oogst kan je wel opvangen, maar als er een tweede jaar overheen komt, wordt het wel echt penibel."

De problemen zijn volgens LTO nog wel minder dan vorig jaar. "Toen begon de droogte en ook de hitte veel eerder." Veel boeren hebben daarnaast ook geïnvesteerd in beregeningsapparatuur. De problemen zijn lokaal wel heel groot. "Het zuidwesten, Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen, blijft gevaarlijk als het gaat om verzilting. Daar was de situatie vorig jaar echt slecht. En in het zuidoosten is het inderdaad nu ook wel serieus droog."

LTO luidt de noodklok nog niet. Als er weer een verbod komt op het beregenen van de grond, is dat wel anders. "Dan is er echt een groot probleem."