Warmste juni ooit gemeten in Nederland en andere Europese landen

De afgelopen maand was in Nederland de warmste juni ooit gemeten. Ook in andere Europese landen, zoals Duitsland, Frankrijk en Polen, werden deze maand warmterecords gebroken.

In juni was het in De Bilt gemiddeld over alle dagen en nachten 18,1 graden. Het oude record, gevestigd in 1976 en geëvenaard in 2017, was 18,0 graden.

Weerman Peter Kuipers Munneke wijst erop dat dagrecords vaak voorkomen, maar dat een maandrecord vrij uitzonderlijk is. Gemiddeld wordt ongeveer eens in de twee jaar een maandrecord gebroken. Sinds 2000 is het negen keer gebeurd. Dat waren allemaal warmterecords.

De laatste keer dat een koude maandrecord werd gebroken was in 1956. "Dat komt natuurlijk door de opwarming van het klimaat. In Nederland is het de afgelopen 120 jaar bijna 2 graden warmer geworden", aldus Peter Kuipers Munneke.

Extremer

Overigens waren de temperaturen de laatste anderhalve week in grote delen van Europa nog veel extremer dan in Nederland. In Nederland maakte een noordoostenwind woensdag tijdelijk een eind aan de hitte, maar in bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk en de Alpenregio bleef de zuidenwind hete droge lucht uit de Sahara aanvoeren.

In Zuid-Duitsland steeg het kwik vandaag voor de zevende dag boven de 30 graden, maar vooral in Oost-Duitsland was het vandaag extreem warm. In heel Oost-Duitsland, ook in Berlijn, werd het 38 graden. Dat gold ook voor Praag. Wenen en Innsbruck kwamen daar met 37 graden dicht in de buurt.

In Zuid-Frankrijk is het al dagen verschroeiend heet. Eergisteren werd bij Montpellier een juni-record van 45,9 graden gemeten. Vandaag werd in het nabijgelegen Carpentras de 40 graden weer aangetikt. Ook in Midden-Frankrijk werd het vandaag hier en daar 40 graden.

Hitte aan het eind

Ook in Nederland was het vooral in de tweede helft van de maand warm. Op 2 juni werd in De Bilt weliswaar al de eerste tropische dag genoteerd (warmer dan 30 graden), maar daarna vielen de temperaturen onder invloed van een storing boven West-Europa terug naar normaal. Daarbij viel op sommige dagen extreem veel regen.

Pas op 16 juni was pas weer de eerstvolgende zomerse dag (meer dan 25 graden), maar echt heet werd het pas in de laatste week, met temperaturen boven de 30 graden. Op 25 juni werd het in het oosten en zuidoosten zelfs 35 graden.

Warme nachten

Opvallend hoog waren op 24 en 25 juni ook de minimumtemperaturen. Het werd 's nacht niet kouder dan 20 graden, terwijl een minimumtemperatuur van 10 graden in juni normaal is.

In De Bilt waren er in juni in totaal tien zomerse dagen en vier tropische dagen, tegen normaal respectievelijk vijf en één.