80's muziek populairder door Netflix-serie Stranger Things

De bekende klanken van Toto's Africa en Should I Stay or Should I Go van The Clash: ze waren te horen in het eerste seizoen van de populaire Netflix-serie Stranger Things. De serie veroorzaakte een opleving van 80's muziek op streamingdiensten Apple Music en Spotify.

Ook het nieuwe derde seizoen heeft weer een piek in de streams veroorzaakt. Het nummer Never Ending Story, dat te horen is in de laatste aflevering van het nieuwe seizoen, is deze week 825 procent meer gedownload dan vorige week.