Honderden naaktfoto's van minderjarigen gevonden in huis miljardair Epstein

In het huis van de Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein zijn honderden, mogelijk duizenden, naaktfoto's aangetroffen van minderjarige meisjes. Dat maakten aanklagers bekend bij de start van de rechtszaak tegen de voormalig hedgefondsmanager, die zegt dat hij onschuldig is.

Dit weekend werd hij op het vliegveld van New Jersey opgepakt op verdenking van het seksueel uitbuiten en misbruiken van tientallen meisjes.

De aanklagers noemen het opmerkelijk dat iemand die al eens veroordeeld is voor een zedendelict, "een berg aan onzedelijke foto's van jong uitziende vrouwen of meisjes" in bezit heeft. Epstein sloot in 2007 een deal met justitie en ontliep zo een zware gevangenisstraf. Hij moest daardoor dertien maanden in een half-open gevangenis doorbrengen. Overdag mocht hij naar zijn kantoor om te werken.

Belastend bewijs

In het huis van de 66-jarige Epstein in Manhattan zijn in een kluis ook cd's gevonden, waar labels op staan met teksten als "meisje foto's naakt". Daarnaast zijn belastende documenten en telefoongesprekken gevonden, net als een massageruimte die er nog uitziet zoals slachtoffers eerder hebben verklaard.

Volgens de aanklagers heeft de miljardair niets geleerd van zijn eerdere veroordeling en toont hij geen berouw. Ze willen niet dat hij op borgtocht wordt vrijgelaten.

Opgelucht

Epstein wordt verdacht van het betalen van honderden dollars aan meisjes voor naaktmassages, waarna hij seksuele handelingen met ze zou hebben uitgevoerd. Ook zou hij sommige meisjes hebben gevraagd om andere minderjarigen te rekruteren. In de aanklacht staat dat hij dat heeft gedaan in zijn huizen in New York en Palm Beach. Hem hangt een celstraf van 45 jaar boven het hoofd.

Epsteins slachtoffers zijn opgelucht dat hij wordt aangeklaagd. "Het is een stap in de goede richting", zegt een van hen tegen Amerikaanse media. "Hopelijk toont deze rechtszaak dat macht en geld niet boven gerechtigheid staan."