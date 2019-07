Amsterdam maakt met Uber afspraken over verkeersveiligheid

Amsterdam heeft met taxidienstverlener Uber afspraken gemaakt over verkeersveiligheid en duurzaamheid. Wethouder Dijksma van Verkeer en Vervoer noemt de afspraken ook "een belangrijke stap op de weg naar een eerlijk speelveld" voor de hele taxibranche.

De afspraken zijn vastgelegd in een zogenoemd 'social charter'. Daarin staat onder meer dat Uber voor het einde van het jaar toetreedt tot de 'verkeersveiligheidscoalitie', waarvan de leden zich onder meer houden aan afspraken over het veilig gebruik van de smartphone in het verkeer. Ook is afgesproken dat Uber bij de beloning van zijn chauffeurs rekening zal houden met de verkeersveiligheid.

De gemeente en Uber zijn gaan praten nadat in korte tijd in Amsterdam drie mensen waren omgekomen bij ongelukken waarbij Uber-chauffeurs betrokken waren.

Maatregelen

In januari verhoogde Uber al de minimumleeftijd van zijn chauffeurs naar 21 jaar en besloot het alleen te werken met chauffeurs die minstens één jaar hun rijbewijs hebben. Chauffeurs jonger dan 25 moesten een speciaal ontwikkelde training van Veilig Verkeer Nederland volgen over sociaal weggedrag en risico's in het verkeer.

Daarbovenop is nu afgesproken dat Uber-chauffeurs moeten rijden in een gekeurd taxivoertuig met een taxi-boordcomputer en blauwe kentekenplaten. Verder moeten ze voldoen aan de regelgeving voor arbeids- en rusttijden.

Ook heeft Uber beloofd een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar onder meer verdiensten en werktijden van zijn chauffeurs. Volgens Uber werkten de meeste chauffeurs meestal minder dan 30 uur per week en wordt er slechts bij uitzondering meer dan 50 uur per week gewerkt.

Uitstootvrij

Amsterdam en Uber hebben verder afgesproken dat er per 31 december volgend jaar minstens 750 elektrische auto's via de Uber-app zullen rijden. Amsterdam wil dat de taxibranche al in 2025 volledig uitstootvrij is. Vijf jaar later moet alle verkeer in Amsterdam uitstootvrij zijn.