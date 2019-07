'Moordenaar Lübcke wilde twee keer eerder toeslaan'

De man die vastzit voor de moord op Walter Lübcke heeft bekend dat hij al twee keer eerder overwoog om de Duitse politicus dood te schieten. Meerdere Duitse media citeren uit de later ingetrokken bekentenis van verdachte Stephan E.

In een urenlang gesprek met de politie verklaarde E. volgens de Süddeutsche Zeitung dat hij in 2017 en 2018 al eens met een vuurwapen op weg was naar het woonadres van Lübcke. Hij zei blij te zijn geweest dat hij destijds zijn plannen niet had doorgezet.

Desalniettemin zou de 45-jarige E. Lübcke op 2 juni van dit jaar alsnog hebben doodgeschoten bij diens huis. E. zou tegen het migratiebeleid zijn waar Lübcke voor stond, maar zou tijdens zijn daad niks tegen het slachtoffer hebben gezegd.

Aanslagen

In de bekentenis zei de extreem-rechtse E. dat hij uit zichzelf is geradicaliseerd. Dat zou onder meer zijn gekomen door berichten over aanrandingen tijdens Nieuwjaarsnacht 2016, de vrachtwagenaanslag in Nice dat jaar en de moord op twee Scandinavische toeristen eind vorig jaar.

E. zou in 2014 al zijn eerste wapens hebben aangeschaft, naar verluidt omdat hij zijn familie wilde beschermen tegen aanvallen van immigranten. Het plan om de politicus te doden vormde zich pas enige jaren later, vertelde hij de politie volgens de krant. Er wordt nog onderzocht welke rol twee medeverdachten speelden in het verkrijgen van de wapens.

'Berouwvol'

In de bekentenis zou E. zich berouwvol hebben getoond. De krant citeert een spijtbetuiging over de "onvergeeflijke" moord, waarin hij zegt dat niemand voor zijn woorden zou moeten sterven. Ook spijt hem de pijn die hij de nabestaanden heeft berokkend.

E. sprak eind juni uitgebreid met de politie. Afgelopen dinsdag trok hij die bekentenis weer in. Volgens de krant was dat omdat hij zich onder druk gezet voelde. De man is inmiddels opgenomen in het gevangenishospitaal, omdat hij depressief zou zijn.