Koolmees (D66) zegt nee tegen partijleiderschap, De Jonge (CDA) denkt na

Pas in maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen, mits het kabinet niet valt, maar nu al wordt gesproken over de mensen die het tegen elkaar gaan opnemen. Vandaag hebben twee ministers uit het kabinet-Rutte III zich uitgelaten over hun leiderschapsambities.

D66-minister Koolmees van Sociale Zaken wil geen partijleider worden, zegt hij in een interview met De Telegraaf. Het is hem weliswaar gelukt om na jaren onderhandelingen een pensioenakkoord te bereiken, maar als partijleider vindt hij zichzelf niet geschikt. "Ik denk dat ik sommige dingen goed kan en andere dingen wat minder goed kan. Dat moet je van jezelf weten."

D66 wil voor de Tweede Kamerverkiezingen een lijsttrekkersverkiezing uitschrijven. Behalve de huidige fractievoorzitter Jetten, worden ook de namen genoemd van minister Kaag voor Ontwikkelingssamenwerking en vicepremier Ollongren, die minister van Binnenlandse Zaken is. De laatste twee hebben hierover publiekelijk nog niets gezegd. Jetten zei bij zijn aantreden als fractieleider dat hij niet wil vooruitlopen op een eventueel partijleiderschap.

Nietszeggende grappen

Ook bij het CDA is het nog lang niet duidelijk wie in 2021 lijsttrekker wordt. CDA-vicepremier en minister van Volksgezondheid De Jonge gaat er in elk geval over nadenken, zegt hij in het Algemeen Dagblad. "Het is voor eerst dat ik er iets over zeg. Tot nu toe kon ik er nietszeggende grappen over maken, omdat Sybrand politiek leider was", aldus De Jonge. "Het mooie is dat er nog geen vacature is. Die komt wel op enig moment."

Na het vertrek van CDA-leider Buma in mei is Kamerlid Heerma gekozen tot fractievoorzitter. Bij zijn benoeming eind mei zei Heerma dat hij geen ambitie heeft om partijleider te worden. "Ik sta hier niet uit een enorme persoonlijke ambitie, maar vooral uit plichtsbesef. Mijn ambitie is om het schip te leiden in de richting van de volgende verkiezingen."