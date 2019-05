Pieter Heerma nieuwe fractievoorzitter CDA

Pieter Heerma is de nieuwe fractievoorzitter van het CDA. Hij is de opvolger van Sybrand Buma, die in de zomer burgemeester van Leeuwarden wordt.

Onmiddellijk na zijn benoeming zei Heerma dat hij niet de ambitie heeft om partijleider te worden. "Ik sta hier niet uit een enorme persoonlijke ambitie, maar vooral uit plichtsbesef." De nieuwe partijleider. wordt pas aangewezen in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Voor die positie worden vooral de namen genoemd van de ministers De Jonge en Hoekstra en staatssecretaris Keijzer.

De CDA-fractie kwam vanochtend bijeen en koos daar dus Heerma. De benoeming gaat onmiddellijk in. De fractie had al een zogenoemde biechtstoelprocedure gehouden. Daarbij kon ieder fractielid zijn of haar favoriet noemen. Volgens Kamerlid Omtzigt, die de verkiezingen procedureel heeft begeleid, is daarop één kandidaat voorgedragen. Er waren geen tegenkandidaten.