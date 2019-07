'Belachelijk': milieuorganisaties blijven boos na Schiphol-brief minister

Wat is er nu afgesproken?

De huidige regels voor Schiphol zijn geldig tot en met 2020. De afspraken die de minister vandaag heeft bekendgemaakt gaan over de eerste jaren daarna, totdat er een plan ligt voor de de komende drie decennia. Dit is dus een overgangsregeling.

De komende jaren mag Schiphol van 500.000 naar maximaal 540.000 vliegbewegingen groeien. Tot wanneer die limiet gaat gelden is nog niet duidelijk. 540.000 is het maximumaantal vliegbewegingen dat de Luchtverkeersleiding Nederland op dit moment naar eigen zeggen aankan.

Groeien mag alleen als er minder mensen ernstig gehinderd worden door vluchten. Dat kan bijvoorbeeld door nieuwere vliegtuigen te gebruiken, door andere vliegprocedures en minder nachtvluchten.

Elk jaar wordt beoordeeld of en hoeveel minder hinder er is. Op basis daarvan wordt besloten of er het jaar erna meer gevlogen mag worden. Onduidelijk is nog wat de precieze criteria zullen zijn en hoeveel groei jaarlijks is toegestaan.