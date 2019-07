Maximaal 40.000 extra vluchten Schiphol, nachtvluchten afbouwen

Het aantal vluchten van en naar Schiphol mag vanaf 2021 stapsgewijs stijgen tot een bovengrens van 540.000 vluchten. Dat zei minister Van Nieuwenhuizen in een toelichting op het plan dat gisteren al uitlekte. Tot 2020 geldt een maximum van 500.000 starts en landingen.

De minister zegt dat Schiphol de groei wel moet "verdienen". Er moet van tevoren aangetoond worden dat aan allerlei voorwaarden wordt voldaan. Zo moet de hinder voor de omwonenden aantoonbaar omlaag. "We gaan het anders doen. Eerst minder hinder, dan pas groei", zegt de minister.

Nachtvluchten

Een belangrijke stap is een vermindering van het aantal nachtvluchten (nu nog 32.000). Met hoeveel, dat kan het kabinet nog niet zeggen. Van Nieuwenhuizen gaat daarover in gesprek met alle belanghebbenden, onder wie de omwonenden. Dat geldt ook voor de andere aspecten van het plan.

Het plan is nog "niet af", benadrukt premier Rutte. Volgens hem is het plan om Schiphol te laten groeien, niet in strijd met het klimaatakkoord. "Als je zegt: Schiphol mag niet groeien, dan is het niet zo dat je geen groei van de luchtvaart hebt. Die gaat dan ergens anders heen."