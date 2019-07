Astrid Holleeder: 'Het zou zo fijn zijn als hij één keer sorry zei'

"Wat ik wilde, is dat hij zou stoppen", zegt Astrid over haar oudere broer. "Ik denk dat niemand iemand levenslang toewenst. Je hoopt altijd dat iemand leert van eerdere straffen en zoekt naar een manier om het voortaan anders te doen. Maar als dat keer op keer onmogelijk blijkt, wordt het eigenlijk onvermijdelijk dat je iemand uit de samenleving haalt."

Tijdens het proces werden de zussen Holleeder dagenlang ondervraagd door de rechtbank en de verdediging. Het was een zware tijd, staat in Astrids nieuwe boek. Ook voor de inmiddels 83-jarige moeder van Willem, Astrid en Sonja Holleeder. "Voor haar is het bij tijd en wijle heel moeilijk geweest om te moeten aanhoren over wat hij zei over de gang van zaken binnen de familie, omdat zij weet dat het anders zit."

Haar moeder heeft zich erbij moeten neerleggen dat ze haar zoon niet meer zal zien. "Enerzijds is dat een soort opluchting, als je het zo zou mogen zeggen. Anderzijds blijft het natuurlijk intens verdrietig omdat zij ook denkt: hoe heeft het allemaal zo kunnen gebeuren?"

Mediacampagne

Willem Holleeder schreef meteen na de uitspraak gisteren een verklaring, waarin hij stelde dat de "ongekende mediacampagne" van zijn zussen zijn effect niet had gemist. Astrids eerste boek was een afrekening met het beeld van de joviale knuffelcrimineel en ook in haar laatste boek speelt haar broer een hoofdrol. Heeft Willem Holleeder een punt?

"Ik schrijf mijn boeken niet voor of tegen hem", reageert Astrid. "Ik schrijf ze omdat ik mijn verhaal kwijt wil aan de mensen waarvan ik denk dat die er toe doen."

Wappie

Zes jaar is Astrid Holleeder nu met "de kwestie" bezig en het einde is nog niet in zicht. Willem Holleeder heeft al aangekondigd in hoger beroep te gaan en vermoedelijk zal de zaak doorspelen tot aan de Hoge Raad.

Maar de eerste uitspraak ligt er nu. Haar verklaringen zijn als betrouwbaar beoordeeld, iets waar ze zelf niet aan twijfelde. "Maar het is heel fijn om bevestiging te horen van een rechter, iemand die objectief en feitelijk naar de bewijsmiddelen kijkt. Als je anderhalf jaar hebt moeten horen dat je een leugenaar bent en wappie, dan is het wel fijn als iemand een keer zegt: het klopt wat je zegt."