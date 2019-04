'Astrid is wappie. Ik heb geen opdracht gegeven voor moorden'

"Ik ben geen psycholoog en geen psychiater, ik heb geen witte jas. Maar ik ken haar zo oud als ze is. Ze heeft altijd gedacht dat ze wordt gevolgd. Dan was er niets aan de hand. In de Jordaan zeggen we: die heeft een spin in d'r hoofd. Die is wappie."

Hij wilde nog maar eens een voorbeeld geven van haar 'spinnengedrag', van vroeger, toen Astrid nog in een strandtent werkte. "Ze zei toen op een ochtend: 'Ik heb een pistool gekocht. Die ligt onder mijn kussen. Want ik heb iemand ontslagen die me wat aan wil doen.' Kijk, dat is het gedrag. Ze is altijd bang dat iemand haar wat aan wil doen."

Holleeder zei er zeker van te zijn dat ze alles "kapot gelogen" heeft. "Dat is nou eenmaal zo. Het is zoals ik het zeg. Ze liegt alles bij elkaar en het gaat haar allemaal om het geld."

Vijf liquidaties

De verdachte benadrukte nogmaals dat hij niets met de vijf liquidaties te maken heeft die het Openbaar Ministerie aan hem toeschrijft.

Over de moord op Cor van Hout: "Ik heb geen enkel motief om Cor van het leven te beroven. Ik zou niet weten waarom."

Dat hij zijn criminele vermogen in handen probeerde te krijgen is onzin, zei Holleeder. "Ik heb de Achterdam (prostitutiepanden waarin Heineken-losgeld zou zijn belegd, red.) niet gepikt. Dat was van Sonja en de kinderen. Ik heb daar niks mee te maken."

Over vastgoedman Willem Endstra: "Hij wist dondersgoed dat hij zelf niet de waarheid sprak, toen hij met de politie praatte." Endstra zei kort voor zijn dood tegen de recherche dat hij bang was vermoord te worden door Willem Holleeder. "Ik zit daar niet achter. Ik heb geen opdracht gegeven en ook geen geld beschikbaar gesteld."

De dood van crimineel John Mieremet: "Daar heb ik helemaal niks mee te maken. Hij had zoveel vijanden. Dat was een kwestie van achteroverleunen. En inderdaad, het loste zich vanzelf op."

Hasjhandelaren Kees Houtman en Thomas van der Bijl: "Daar heb ik geen problemen mee gehad."

Na een half uur vindt Holleeder dat alles is gezegd. "Ik kan alles nog wel een keer herhalen, maar daar zal ik u niet mee vervelen. Dit was het."