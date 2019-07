Andere kant van gereformeerden op expositie 'Bij ons in de biblebelt'

De biblebelt is eigenlijk vooral in het nieuws als het gaat over de lage vaccinatiegraad of het gebrek aan acceptatie van lhbt'ers. De tentoonstelling Bij ons in de biblebelt in Utrecht wil een andere kant laten zien van de strenggelovige christenen die in deze streek wonen.

In de bijbelgordel, die grofweg van Zeeland naar Overijssel loopt, wonen vooral gereformeerden. "Van hen hebben we vaak het beeld dat het sombere, ernstige en in het zwart geklede mensen zijn", zegt conservator Tanja Kootte. "De uitdaging was daarom juist om een lichte, zelfs vrolijke zomertentoonstelling te maken."

Predikanten, kerken en SGP-politici komen alleen in de marge voorbij in het Museum Catharijne Convent. Het idee is dat de inwoners van de biblebelt en hun opvattingen centraal staan. Kootte: "Zij maken toch vaak andere keuzes dan de gemiddelde Nederlander."

'Mensen zien vaak maar één kant'

Dat geldt ook voor de 24-jarige Lianne Verhoek. Ze herkent veel in de fotoseries, portretten van hedendaagse gereformeerden, geluidsfragmenten en filmpjes.

Lianne komt zelf uit Putten, is getrouwd, leeft volgens de bijbel en draagt vrijwel altijd een rok. In deze video vertelt ze erover: