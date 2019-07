Veel vragen over de eikenprocessierups, daarom is er nu een website

De vragen en antwoorden zijn per doelgroep bij elkaar gezet. Doelgroepen zijn niet alleen patiënten, maar bijvoorbeeld ook organisatoren van evenementen, gemeenten, sportverenigingen, recreanten en boeren. De laatste groep moet bijvoorbeeld weten dat hooi dat onder een besmette eikenboom is geoogst niet meer bruikbaar is. En recreanten kunnen beter hun tent of caravan niet in de directe omgeving van een een besmette eikenboom zetten.

Nieuwe plaagrups

Op de website kan ook op thema worden gezocht, zoals gezondheid, bestrijding en preventie. De website was een wens van minister Carola Schouten. Zij wil dat er één betrouwbaar landelijk informatiepunt is over de processierups.

De komende tijd wordt de site verder uitgebreid met nieuwe vragen en informatie. Ook gaat het kennisplatform onderzoek doen naar de verspreiding van de rups en adviseren over de aanpak ervan. En er staat al weer een nieuwe plaagrups aan de grens: de dennenprocessierups, die nog meer brandharen heeft dan de eikenprocessierups. Of die ook een website krijgt, is nog onduidelijk.