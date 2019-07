'Bewakers schoten op migranten na luchtaanval Libisch kamp'

Tijdens de luchtaanval op een vluchtelingenkamp in Tripoli, schoten bewakers mogelijk op migranten. De Verenigde Naties zeggen berichten te hebben dat er werd geschoten op degenen die probeerden te ontkomen van het bombardement.

Het detentiecentrum in Tajoura, in het oosten van de Libische hoofdstad Tripoli was doelwit van twee luchtaanvallen. Zeker 53 mensen kwamen om, onder wie zes kinderen. Er zijn 130 gewonden. Die aantallen kunnen nog stijgen omdat er nog steeds lichamen uit het puin worden gehaald.

Het is het dodelijkste bombardement in een nieuw conflict in Libië. De krijgsheer Khalifa Haftar probeert sinds april Tripoli te veroveren, waarbij veel bombardementen op de stad worden gedaan.

Wie de aanval uitvoerde, moet nog blijken uit verder onderzoek. Volgens Michelle Bachelet, gezant van de VN, is er mogelijk sprake van een oorlogsmisdrijf.