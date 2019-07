Kabinet: Schiphol mag in 2021 weer gaan groeien

Schiphol mag weer groeien. Het kabinet bespreekt morgen een voorstel van minister Van Nieuwenhuizen om het aantal vliegbewegingen vanaf 2021 beperkt te laten stijgen, bevestigen Haagse bronnen tegenover de NOS. Nu geldt nog een maximum van 500.000 vluchten per jaar.

Het kabinet is ervan overtuigd dat de groei gepaard kan gaan met minder milieuoverlast. Die voorwaarde stond ook in het regeerakkoord. In het voorstel van Van Nieuwenhuizen staat niet gekwantificeerd hoeveel Schiphol mag gaan groeien. Dat hangt af van de milieuwinst die wordt geboekt door schonere, stillere en zuinigere vliegtuigen.

Veilig

Van Nieuwenhuizen gaat de komende tijd met omwonenden en de luchtvaartsector overleggen om draagvlak te creƫren voor haar plannen. Voorwaarde is dat de groei van het aantal vluchten veilig kan worden uitgevoerd. Twee jaar geleden constateerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) nog dat veiligheid op het drukke Schiphol niet altijd voorop staat.

Tot grote ergernis van de luchtvaartsector zit Schiphol al sinds 2008 'op slot'. Toen werd afgesproken dat de luchthaven maximaal 500.000 vluchten per jaar mocht verzorgen. De laatste jaren komt die grens steeds vaker en steeds vroeger in het jaar in zicht.

In januari van dit jaar mislukte het overleg tussen de sector en de omwonenden onder leiding van oud-minister Alders. Ze konden het niet eens worden over de toekomstige groei van Schiphol. Alders zei toen al dat het aan de minister was om met voorstellen te komen.

Zelf verdienen

Volgens politiek verslaggever Ron Fresen wil het kabinet met dit voorstel duidelijkheid bieden aan de sector en de omwonenden. Er is tot vorige week over onderhandeld binnen de coalitie.

D66 en ChristenUnie zitten eigenlijk niet te wachten op groei van de luchtvaart, vanwege de milieubelasting. Aan de andere kant wil met name de VVD Schiphol meer ruimte geven omdat dat belangrijk is voor de economie. De partijen hebben volgens Fresen elkaar gevonden in het compromis: er mag meer gevlogen worden, maar de sector moet die groei zelf verdienen met schonere vliegtuigen.