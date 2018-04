Onderzoeksraad: veiligheid Schiphol ondergeschikt aan groei

Het belang van de veiligheid in de discussie over Schiphol wordt "onvoldoende afgewogen tegen de andere belangen die met de luchthaven zijn gemoeid." Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Vorig jaar concludeerde de Onderzoeksraad in een uitgebreid rapport dat Schiphol pas kan groeien als de veiligheidsrisico's structureel verminderd worden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Schiphol hebben inmiddels op het rapport gereageerd. Bij de Onderzoeksraad is daar irritatie over en die voelt zich genoodzaakt om op zijn beurt weer te reageren met een persbericht.

Patroon zichtbaar

De raad schrijft dat het ministerie en Schiphol het rapport aangrijpen om te benadrukken dat Schiphol veilig is. De Onderzoeksraad is het daar niet mee eens: "Daarmee gaan zij voorbij aan de conclusie dat de grenzen in zicht komen van wat op Schiphol veilig afgehandeld kan worden(...). Deze eenzijdige nadruk van de sector en het ministerie op een 'veilig' Schiphol doet geen recht aan de door de Onderzoeksraad in het rapport beschreven zorgen over veiligheid."

Volgens de Onderzoeksraad is het tijd voor een principiƫle discussie over de toekomst van de luchthaven. "Op Schiphol is een patroon zichtbaar dat de betrokken partijen eerst nieuwe veiligheidsrisico's accepteren en vervolgens maatregelen nemen om de negatieve gevolgen voor de veiligheid te beperken. Die aanpak moet doorbroken worden."