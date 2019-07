OM kan nog steeds geen duidelijke oorzaak Stint-ongeluk aanwijzen

Negen maanden na het dodelijke ongeluk met de Stint in Oss kan het Openbaar Ministerie (OM) nog steeds geen duidelijke oorzaak aanwijzen. Vorig jaar overleden vier kinderen bij het ongeval met de elektrische bakfiets op de spoorwegovergang in Oss. Een vijfde kind en de begeleidster raakten zwaargewond.

De recherche en het onderzoeksteam hebben uitgebreid met de bestuurster van de Stint gesproken. Zij verklaarde dat ze de Stint wilde stilzetten voor de spoorwegovergang, maar dat het voertuig op geen enkele manier reageerde. De Stint kwam terecht op de spoorwegovergang en werd gegrepen door de trein.

Getuigen bevestigen dat de bestuurster alles heeft geprobeerd om de Stint te laten stoppen. Het is de eerste keer dat een verklaring van de bestuurster naar buiten komt. Waarom het voertuig niet stopte, is op basis van het technische onderzoek niet aan te wijzen, zegt het OM.

Onveilig

Zolang het onderzoek nog bezig is, neemt het OM geen beslissing over eventuele vervolging of seponering. "Wij willen daar een zorgvuldige afweging in maken", zegt Janine Kramer, een van de officieren van justitie die leiding geven aan het onderzoek. "Wij hopen hierover voor het eind van het jaar meer duidelijkheid te hebben."

In december oordeelde onderzoeksorganisatie TNO dat de Stint onveilig was. Minister Van Nieuwenhuizen verbood het voertuig op de weg. Inmiddels zijn er aanpassingen gedaan en wordt gekeken of een nieuwe Stint-versie na de zomervakantie de weg op mag.