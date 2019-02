Extra rem en gordels verplicht voor nieuwe Stint

Voertuigen als de Stint moeten een extra rem krijgen en mogen nog maximaal acht, in plaats van tien personen vervoeren. De zitplaatsen moeten veiligheidsgordels krijgen. Met deze en andere eisen wil minister Van Nieuwenhuizen de veiligheid vergroten. Ze hoopt dat de strengere voorwaarden al op zeer korte termijn kunnen ingaan.

De Stint, het soort voertuig dat vorig jaar betrokken was bij het dodelijke ongeluk in Oss, mag in zijn huidige vorm definitief niet meer de weg op. In de nasleep van dat ongeluk bleek dat dit type voertuigen wel erg makkelijk was toegelaten tot de Nederlandse wegen.

Daarom wil Van Nieuwenhuizen nieuwe, strengere regels voor dit soort 'bijzondere bromfietsen', zoals ze officieel heten. De extra rem moet voorkomen dat de bestuurder het voertuig niet meer kan stoppen als het onverhoopt op hol slaat. Ook als de bestuurder er vanaf valt moet het voertuig automatisch stoppen.

Rijbewijs mogelijk verplicht

Daarnaast moet het voertuig jaarlijks gecontroleerd worden en komen er risicogerichte controles bij fabrikanten. Voor het vervoer van personen wil de minister een rijbewijs verplicht stellen, maar daar is een wetswijziging voor nodig. Ook denkt ze aan een kentekenplicht voor dit soort voertuigen.

"We zetten de veiligheid van bestuurders, passagiers en andere weggebruikers heel duidelijk op de eerste plek", zegt Van Nieuwenhuizen. "De eisen aan fabrikanten zijn duidelijker en steviger, waarbij we nog steeds ruimte bieden voor nieuwe, innovatieve voertuigen."

Bij het ongeluk in Oss kwam een Stint in botsing met een trein op een spoorwegovergang. In de elektrische bolderkar zaten kinderen uit de kinderopvang. Vier van hen kwamen om het leven.

De strengere eisen gaan overigens alleen gelden voor nieuwe producten die op de markt komen. Voertuigen die nu al zijn toegelaten kunnen gewoon gemaakt en gebruikt blijven worden.

Fabrikant: na de zomer weer de weg op

De Stints die nu ongebruikt in de opslag staan, hoeven overigens niet vernietigd te worden. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat mogen ze aangepast worden. Als ze dan aan de nieuwe eisen voldoen, kunnen ze weer toegelaten worden tot de openbare weg.

Een woordvoerder van de fabrikant van de Stint is dan ook blij met de brief van Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. "We hopen dat de Tweede Kamer hiermee akkoord kan gaan. We gaan het goed bestuderen. Onze ambitie is om het voertuig na de zomervakantie weer op de weg te krijgen."