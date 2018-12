Stint is niet veilig en kan pas na aanpassingen terug de weg op

De stint is op dit moment geen veilig middel om personen te vervoeren. Dat blijkt uit het onderzoek dat TNO deed naar de elektrische bakfiets. Volgens minister Van Nieuwenhuizen is duidelijk dat de stint in zijn huidige vorm niet meer de weg op kan. Pas als er aanpassingen zijn gedaan, kan het voertuig weer toegelaten worden.

Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van het ongeluk met de elektrische bakfiets op een spoorwegovergang in Oss. Daarbij kwamen eind september vier kinderen om en raakten een vijfde kind en de begeleidster zwaargewond.

Slechte rem

TNO keek naar zes aspecten van de veiligheid en vindt de stint op al die aspecten niet voldoende veilig. Vooral de rem is slecht. Daardoor heeft het voertuig een veel te lange remweg. De stint staat na zes meter stil, terwijl dat hooguit drie meter mag zijn. Ook de elektronica deugt niet. De nuldraad van de gashendel kan loslaten en dan slaat de stint op hol.

Bij het ongeluk in Oss werd al snel gespeculeerd dat elektromagnetische straling van het spoor invloed zou hebben gehad op het rijgedrag van de stint. TNO onderzocht dat, maar concludeert dat de aandrijving gewoon blijft werken als er sprake is van veel straling.

Dit TNO-rapport staat los van het onderzoek dat naar het ongeluk in Oss wordt uitgevoerd door het Nederlands Forensisch Instituut NFI.

Van Nieuwenhuizen zegt te begrijpen dat het besluit vervelende gevolgen heeft voor gebruikers, zoals kinderopvangcentra. "Maar de veiligheid staat voorop." Volgende week maandag en woensdag gaat de minister in gesprek met de Branchevereniging Kinderopvang.

De minister wil naar aanleiding van het rapport nieuwe eisen opstellen voor het toelaten van bijzondere bromfietsen, zoals de stint. Ze verwacht dat ze daarmee in februari volgend jaar klaar is.