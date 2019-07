Politie-inval bij hoofdkantoor Renault in zaak-Ghosn

De Franse politie is het hoofdkantoor van autofabrikant Renault bij Parijs binnengevallen in het onderzoek naar de oud-topman van het bedrijf, Carlos Ghosn. Er zou bedrijfsgeld zijn gebruikt om een duur feest van Ghosn te betalen.

In oktober 2016 gaf Ghosn een extravagant huwelijksfeest in het Kasteel van Versailles. Het thema was Marie Antoinette, het evenement werd opgeluisterd door gekostumeerde acteurs. Renault doneerde datzelfde jaar 2,3 miljoen euro voor het paleis. Met het geld werd de restauratie van een salon betaald.

Ghosn hoefde voor zijn feest geen huur te betalen, maar hij zou niet geweten hebben dat dit bedrag door zijn werkgever was betaald. Renault heeft laten weten volledig samen te werken met de autoriteiten.

Vies spelletje

Ghosn was de grote baas van de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi, maar hij werd in november opgepakt in Japan. Daar wordt hij beschuldigd van miljoenenfraude. Zo zou hij hebben gelogen over de hoogte van zijn salaris, miljoenen euro's hebben doorgesluisd naar Libanon via een Nissan-importeur in Oman en persoonlijke verliezen hebben opgevangen met geld van Nissan.

Ghosn werd ontslagen door Nissan en nam ontslag bij Renault onder druk van de Franse overheid, dat een belang heeft in het bedrijf. Zelf ontkent hij dat hij fouten heeft gemaakt. Hij zegt het slachtoffer te zijn van een complot en "een vies spelletje" van zijn collega's.