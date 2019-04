Nieuwe aanklacht tegen voormalige Nissan-topman

Voormalig Nissan-topman Carlos Ghosn is in Japan opnieuw aangeklaagd. De Japanse justitie beschuldigt hem ditmaal van ernstig misbruik van vertrouwen. Hij zou via een dochterbedrijf van Nissan in het buitenland 2,5 miljoen dollar naar een eigen investeringsmaatschappij hebben doorgesluisd.

Ghosn (65) werd in november in Japan gearresteerd wegens fraude bij Nissan en een onjuiste opgave van zijn salaris aan de Japanse beurs. Hij zat in eerste instantie 108 dagen in voorarrest. Hij kwam in maart op borgtocht vrij, maar werd begin deze maand op grond van nieuwe fraude-beschuldigingen weer opgepakt. Vandaag zou hij weer op borgtocht vrijkomen.

Ghosn spreekt alle beschuldigingen tegen. Hij zegt dat er binnen Nissan een "vies spelletje" wordt gespeeld om hem kwijt te raken. Tot zijn arrestatie werd hij als de redder van Nissan beschouwd, omdat het hem in 1999 was gelukt samenwerking met Renault en Mitsubishi tot stand te brengen. Hij werd in 2005 de hoogste baas bij het samenwerkingsverband. Ook die functie raakte hij kwijt.