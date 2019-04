Oud-topman Ghosn in zelfgemaakte video: 'Dit is een complot'

"Als je nu naar me luistert, is het me niet gelukt om de persconferentie te geven die ik op 11 april had gepland om antwoord te geven op de vele vragen", zegt Ghosn in de video, gekleed in een witte blouse met zwarte colbert.

'Vies spelletje'

De zakenman werd in november voor de eerste keer aangehouden in Japan. Sindsdien zegt hij onschuldig te zijn. Iets dat hij ook in de video benadrukt.

Volgens hem is er door zijn collega's "een vies spelletje" gespeeld. "Dit is een complot", zegt Ghosn. Hij noemt geen namen, maar zegt dat de personen die hij beschuldigt van de samenzwering vreesden voor hun positie.

"Mijn grootste hoop is dat ik een eerlijk proces krijg, zodat ik van alle aanklachten kan worden vrijgesproken."