Voormalig Nissan-topman Ghosn voor vierde keer gearresteerd in Japan

Gisteren werd al duidelijk dat het Japanse Openbaar Ministerie een nieuwe aanklacht voorbereidde. Die richt zich op verdachte betalingen van tientallen miljoenen euro's aan de Nissan-importeur in Oman.

Ghosn verklaart via zijn woordvoerder onschuldig te zijn. "Mijn arrestatie van vanmorgen is buitensporig en willekeurig. Het is een nieuwe poging van sommige mensen bij Nissan die mij het zwijgen willen opleggen door justitie te misleiden", staat in de verklaring. "De arrestatie is alleen om mij te breken, maar ik zal niet breken."

Persconferentie

Het is de vierde keer dat Ghosn is gearresteerd. Hij wordt beschuldigd van grootschalige fraude. Volgens Japanse media is het zeldzaam dat iemand die op borgtocht is vrijgelaten, opnieuw wordt opgepakt.

Ghosn, die de Franse, Braziliaanse en Libanese nationaliteit heeft, kondigde gisteren aan dat hij volgende week op een persconferentie "de waarheid" over de beschuldigingen zou vertellen.