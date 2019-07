Onderzoek naar handelen AIVD in zaak Haga Lyceum

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIV) gaat onderzoeken of de AIVD rechtmatig gehandeld heeft bij het verstrekken van gegevens over het Cornelis Haga Lyceum in Amsterdam. Dat meldt de commissie aan de Tweede Kamer.

Het Haga Lyceum kwam in maart in het nieuws, toen de AIVD in een ambtsbericht waarschuwde voor "anti-democratische invloeden" op de school. Volgens de dienst zijn er banden met salafisten.

Het onderzoek van de CTIV moet uitwijzen of de AIVD juist handelde bij het verstrekken van gegevens aan overheidsdiensten, aan welke diensten informatie werd verstrekt en of dat proportioneel was. "Dit vanwege de vragen die bij voortduring in de samenleving leven over onder meer de grondslag voor het handelen van de AIVD jegens de school", aldus voorzitter Brouwer van de CTIV in de brief.

Het gaat om een kortdurend onderzoek: de resultaten worden in oktober verwacht.

Grote zorgen

Volgens het kabinet is de islamitische school een instelling die ingaat tegen het anti-radicaliseringsbeleid van de overheid. "Gezien de gebeurtenissen in en rondom de school, maken wij ons grote zorgen dat de school duidelijk anti-democratische tendensen heeft", zo zei minister Grapperhaus eerder.

De school protesteert tegen deze zienswijze en probeerde in een kort geding de publicatie te voorkomen van een eerder rapport dat de inspectie opstelde over de onderwijsinstelling. De rechter doet daarover volgende week donderdag uitspraak.