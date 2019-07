Spanje levert verdachte van moord op Nederlandse topcrimineel uit

De man die ervan wordt verdacht dat hij de Nederlandse crimineel Karel Pronk heeft vermoord, wordt uitgeleverd aan Nederland, heeft de rechter in Spanje bepaald.

Errol J. werd vorige week aangehouden tijdens een routinecontrole in Spanje. Volgens Spaanse media werd hij gearresteerd op de snelweg A2 tussen Madrid en Zaragoza en was hij gewapend met een pistool en meerdere steekwapens.

J. stond op de Nationale Opsporingslijst en de internationale lijst van Europol. De Nederlandse politie diende na zijn arrestatie een verzoek tot overlevering in, schrijft Omroep West.

De 52-jarige J. zou in augustus 2018 onderwereldfiguur Karel Pronk hebben doodgeschoten bij een koffietent in Delft. Pronk werd eerder in verband gebracht met andere veroordeelde criminelen, zoals Cor van Hout en Willem Holleeder.