Verdachte van moord op 'Haagse Holleeder' opgepakt

In Spanje is gisteravond de man opgepakt die wordt verdacht van de moord op Karel Pronk, beter bekend als "de Haagse Holleeder". De 52-jarige Errol Janssen werd aangehouden tijdens een routinecontrole.

Pronk werd in augustus vorig jaar doodgeschoten in de buurt van een koffiehuis in het noorden van Delft. Hij zou de laatste jaren in Spanje hebben geleefd, maar kwam nog regelmatig in Delft.

De Nederlandse politie heeft een verzoek tot overlevering ingediend. Janssen, die ook wel de naam Mick van der Laan gebruikt, is sinds de moordaanslag spoorloos. Hij stond op de Nationale Opsporingslijst en op een internationale lijst van Europol.

Het Openbaar Ministerie had een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die zou leiden tot zijn aanhouding.

Haagse Holleeder

Pronk ontsnapte begin jaren 90 uit de de koepelgevangenis in Haarlem. Hij werd meerdere keren veroordeeld, onder meer voor drugshandel en verboden wapenbezit.

Zijn naam werd in verband gebracht met andere veroordeelde criminelen, zoals Cor van Hout en Willem Holleeder.