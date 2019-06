Boycot IKEA dreigt in Polen na ontslag wegens kritiek op lhbti-standpunten

Poolse aanklagers zijn een onderzoek begonnen naar IKEA na het ontslag van een medewerker die kritiek had op een lhbti-evenement van het bedrijf. IKEA wilde solidariteit tonen met de Poolse lhbti-gemeenschap, maar daar was de katholieke medewerker het niet mee eens. Toen hij zijn kritiek weigerde te verwijderen van het bedrijfsnetwerk van IKEA, werd hij ontslagen.

"Lhbt+-inclusie is iedereens verantwoordelijkheid", had IKEA vorige maand op het intranet geplaatst. "Op 17 mei vieren we de internationale dag tegen homofobie, bifobie en transfobie. En we staan op voor de rechten van lesbiennes, homo's, transgenders en mensen van alle seksuele geaardheden en genderidentiteiten."

De man plaatste daarop teksten uit de bijbel bij het bericht. "De medewerker gebruikte citaten uit het Oude Testament over moord en bloedbaden in de context van het lot dat homo's zou moeten treffen", meldt IKEA. Veel medewerkers zouden daarop bezorgd contact hebben opgenomen met de HR-afdeling.

'Katholieken gediscrimineerd'

"Ik ben ingehuurd om meubels te verkopen, maar ik ben katholiek en dit is zijn niet mijn waarden", zegt de medewerker zelf over de zaak. "Dit is onacceptabel. Absoluut schandalig", zegt minister Ziobro van Justitie in reactie op het ontslag. Volgens hem kan het onderzoek uitwijzen dat buitenlandse bedrijven in Polen mensen discrimineren die hun waarden niet delen.

Als de aanklagers concluderen dat IKEA in dit geval inderdaad katholieken heeft gediscrimineerd, roept de Poolse staatssecretaris van Justitie, Patryk Jaki, op tot een boycot tegen het bedrijf. Hij heeft de ontslagen medewerker juridische hulp aangeboden.

De leider van de regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS), Jaroslaw Kaczynski, zei in aanloop naar de Europese verkiezingen van vorige maand dat homorechten een gevaar zijn voor Poolse families en de nationale identiteit.