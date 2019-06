Mysterie rond plotselinge koerswijzigingen bij bitcoin

Bezemer noemt de bitcoinmarkt ondoorzichtig. "De prijs wordt bepaald door wat men wil betalen. Waardoor dat weer bepaald wordt, blijft onduidelijk. Bij een normaal bedrijf kun je de koers relateren aan de strategie, maar hier kan dat niet. Het is koffiedik kijken." Daarbij wordt er geen toezicht gehouden op de bitcoinmarkt, wat de ondoorzichtigheid versterkt.

Een van de verhalen die rondgaan, is dat de koersstijging te maken zou hebben met de libra, de nieuwe valuta van Facebook. "Mensen zouden dan in hun onnozelheid kunnen denken dat dit ook een cryptovaluta is", zegt Bezemer.

Libra is namelijk eigenlijk geen cryptovaluta, zeggen deskundigen. De munt is anders opgezet: zo kunnen op dit moment alleen de partijen die met Facebook gaan meedoen aan de libra deelnemen. Denk bijvoorbeeld aan MasterCard, Visa en Uber. Bij cryptocurrency kan iedereen deelnemen.

Ook Teunis Brosens, ING-econoom en expert op het gebied van cryptocurrency, kan er niet goed de vinger op leggen. "Ik vind het een moeilijk verhaal dat een nieuwe groep mensen plotseling weer massaal interesse zou hebben in de bitcoin." Hij ziet daar geen bewijs voor. "We zagen in 2017 een grote interesse, onder meer via sociale media. Dat zien we nu niet."

'Maakt achterdochtig'

Verder wijst Brosens op de harde koersdaling van donderdag. "De munt ging toen met 15 procent in anderhalf uur omlaag. Ik heb geen bewijs voor manipulatie, maar het maakt wel achterdochtig."

Vorig jaar schreef The Wall Street Journal een verhaal over de strategie pump and dump, waar handelaren miljoenen mee kunnen verdienen, ten koste van anderen. Dat betekent dat kopers heimelijk afspreken om op een bepaald tijdstip een bepaalde valuta flink in te kopen, daarmee de prijs opstuwen, en vervolgens weer verkopen. Of dat hier ook speelt is onduidelijk.